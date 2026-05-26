Назван клуб РПЛ с самым дорогим составом

17:49, 26 мая 2026

Состав петербургского «Зенита» стал самым дорогим в РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Портал Transfermarkt обновил суммарную стоимость составов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация доступна на сайте проекта.

Первое место в рейтинге занял петербургский «Зенит». Общая стоимость футболистов команды оценивается в 177,3 миллиона евро. Самый дорогой игрок сине-бело-голубых — вингер сборной Бразилии Луис Энрике, который оценивается в 24 миллиона евро.

Второе место в РПЛ по стоимости составов делят «Краснодар» и «Спартак». Футболисты каждого из этих клубов в сумме оцениваются в 121,2 миллиона евро. Все игроки российского чемпионата оцениваются в 1,04 миллиарда.

В минувшем сезоне чемпионом стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», тройку призеров замкнул «Локомотив», а «Спартак» стал четвертым.

