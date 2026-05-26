Три постсоветские страны получат миллиарды евро от ЕС на военные расходы

Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро от ЕС на военные расходы

Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро на военые расходы от Евросоюза (ЕС). Обэтом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентами трех стран в Вильнюсе, трансляцию которой вел Reuters на YouTube.

«Прибалтийские страны получат дополнительные 12 миллиардов евро через механизм SAFE», — заявила она.

По словам Фон дер Ляйен, Европейская комиссия уже подписала соответствующий план с Литвой. Она отметила, что готова подписать его и с Эстонией и с Латвией в любое время.

Ранее глава одной из ведущих украинских оборонных компаний Игорь Федырко сообщил, что три страны Балтии обратились к Украине с предложением о покупке бомбоубежищ. По его словам, в Латвии, Литве и Эстонии вырос спрос на покупку подвальных помещений.