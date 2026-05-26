17:56, 26 мая 2026

Вернувшийся из армии Калюжный дал совет новобранцам

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Глеб Калюжный, вернувшийся из армии, поделился впечатлениями от службы. Его слова приводит «Пятый канал».

«Армия — это такая школа жизни, тут не расскажешь в двух словах. Сходите и послужите», — заявил артист.

Калюжный признался, что скучал по родным и по работе, однако охарактеризовал перемены за год как положительные. Тем, кому предстоит служба, актер дал короткий совет — «не бояться».

Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался 26 мая. Артиста встретили родные и коллеги, включая актера Николая Добрынина из «Сватов». Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением Российской армии.

