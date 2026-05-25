12:04, 25 мая 2026Экономика

Москвичам назвали срок начала купального сезона

Синоптик Шувалов: Купальный сезон в Москве начнется в июне
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Купальный сезон в Москве начнется только в июне. Такой срок назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет РИА Новости.

Старт купального сезона отодвинет похолодание, отметил синоптик. «Вот эти надежды, что эта пятидневка, жаркая пятидневка сделает все для того, чтобы можно было купаться, скорее всего, это не оправдается. До плюс 16 — плюс 18 градусов нагреется (вода — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что такая температура водоемов не подходит для купания. Особенно учитывая, что температура воздуха будет аналогичной — плюс 18-19 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предсказала, что тепло вернется в Москву в начале июня. Синоптик добавила, что жара, которая обрушилась на город в мае, неблагоприятно влияла на большинство людей.

