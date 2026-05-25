12:53, 25 мая 2026Наука и техника

«Ростех» официально представит антидроновую «Цитадель»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» официально представит новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» с умными боеприпасами, который позволяет эффективно поражать дроны. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Отмечается, что результативность ЗАК обеспечивает высокая автоматизация обнаружения и уничтожения целей. Характеристики комплекса подтвердили в реальных условиях. ЗАК-30 «Цитадель» предназначен для круглосуточной защиты стационарных объектов от ударов беспилотников мультикоптерного и самолетного типа.

«"Цитадель" имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне. Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом», — рассказали в «Ростехе».

ЗАК-30 ведет огонь шрапнельными боеприпасами с дистанционно управляемым взрывателем. Система наведения комплекса рассчитывает оптимальную точку подрыва для уничтожения цели. Несколько боеприпасов образуют облако поражающих элементов, которые позволяют уничтожать малоразмерные цели без прямого попадания.

Ранее в мае появились кадры, демонстрирующие интерфейс «Цитадели», которая перехватывает дроны противника. В основе комплекса лежит боевой модуль БМ-30-Д «Спица» с автоматической пушкой, который также устанавливают на бронеавтомобили.

