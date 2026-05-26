Стало известно о ракетном ударе по российскому населенному пункту

Шуваев: ВСУ 23 мая нанесли ракетный удар по поселку Борисовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Приехал в Борисовку, где вечером 23 мая ВСУ ракетными ударами, предположительно из РСЗО "Ольха", атаковали район поселка с мирными жителями», — написал он.

Известно, что при атаке ранения получили девять человек, один из них находится в больнице.

По его словам, всего было зафиксировано семь прилетов снарядов, большая часть из них пришлась на здание ЗАГСа. Повреждения также получили около 70 квартир в четырех многоквартирных домах и несколько частных жилых домов.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 26 мая сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.