Жители Дмитрова посадили картофель возле ЖК вместо цветов

Жители Подмосковья стали сажать картофель возле ЖК вместо цветов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Московский кэш».

Речь идет о Дмитрове. На записи, сделанной местным жителем, можно заметить несколько грядок картофеля возле подъезда многоквартирного дома. «Пока вы сажаете клумбы, люди посадили картошку возле ЖК», — прокомментировал увиденное он. В кадр также попала расположенная неподалеку от дома и грядок оживленная дорога, по которой активно ездят автомобили, в том числе общественный транспорт. Мужчина отметил, что картофель посадили прямо в центре города.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на улице Малая Дмитровка, на асфальте вырос куст с помидорами.