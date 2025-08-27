В центре Москвы томат пробил асфальт

В Москве на Малой Дмитровке куст с помидорами пробил асфальт

В центре столицы куст томата пробил асфальт. Внимание на ситуацию обратило Агентство городских новостей «Москва».

Растение обнаружили на Малой Дмитровке. На записи, сделанной очевидцем необычного явления, можно заметить куст томата, проросший через асфальт недалеко от парковочного столбика, с несколькими зелеными плодами. Переживающие за его судьбу люди привязали растение к колышку. Автор публикации отметил, что у плодов томата есть шанс созреть до наступления холодов.

Ранее в августе стало известно, что в Улан-Удэ на асфальте выросли грибы. В пресс-службе местного комитета по строительству рассказали, что примерно в то же время глава города объявил о начале грибного сезона.