В российском городе грибы проломили асфальт

В центре Улан-Удэ на асфальте выросли грибы

В Бурятии в центре Улан-Удэ грибы проросли сквозь асфальт, сообщает «Подъем».

Грибницу обнаружили на дороге у дома 21 по улице Шмидта. В пресс-службе городского комитета по строительству рассказали, что примерно в это же время мэр объявил начало грибного сезона. Жалоб на грибы, появившиеся на дороге, к властям не поступало. В мэрии сообщили, что жители уже собрали грибы, а ремонт поврежденного покрытия произведут, когда будет выделено финансирование.

