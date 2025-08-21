Экономика
14:05, 21 августа 2025

В российском городе грибы проломили асфальт

В центре Улан-Удэ на асфальте выросли грибы
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Бурятии в центре Улан-Удэ грибы проросли сквозь асфальт, сообщает «Подъем».

Грибницу обнаружили на дороге у дома 21 по улице Шмидта. В пресс-службе городского комитета по строительству рассказали, что примерно в это же время мэр объявил начало грибного сезона. Жалоб на грибы, появившиеся на дороге, к властям не поступало. В мэрии сообщили, что жители уже собрали грибы, а ремонт поврежденного покрытия произведут, когда будет выделено финансирование.

Ранее в природном парке регионального значения «Боева дача» в Курске нашли гигантский гриб из Красной книги, который может достигать веса 20 килограммов.

