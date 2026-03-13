Реклама

Бывший СССР
16:43, 13 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко купил «Орешник»

Лукашенко сообщил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минск приобрел у России ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Спасибо [главе РФ Владимиру] Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Но мы купили это оружие», — приводит слова Лукашенко госагентство.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что не считает законными целями ни украинские батареи под Киевом, ни польские или немецкие вооружения. «Даже если они на нас нацелены», — добавил он.

Ранее Лукашенко обратился к Украине и странам НАТО. Белорусский лидер объяснил, как перечисленные государства должны себя вести так, чтобы «не бахнул "Орешник"».

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», — объяснил Лукашенко.

