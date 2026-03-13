Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 13 марта 2026Бывший СССР

Александр Лукашенко обратился к Украине и НАТО с заявлением про «Орешник»

Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к Белоруссии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Украине и странам НАТО. Об этом сообщает ONT NEWS в Telegram.

Белорусский лидер объяснил, как перечисленные государства должны себя вести, чтобы «не бахнул "Орешник"».

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», — объяснил Лукашенко.

Ранее стало известно о позиции президента России Владимира Путина по специальной военной операции на Украине. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер против удара «Орешником» по Банковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шеф Пентагона выступил с важным объявлением об ударах по Ирану

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Сосед России усилит сотрудничество со странами НАТО

    Названо возможное местонахождение тела третьего пропавшего под Звенигородом ребенка

    Россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему

    В российской школе сорвали массовое убийство

    Европа начала переговоры с Ираном

    Раскрыт срок появления беспилотных электросудов в Москве

    Киев уличили в намеренном загрязнении главного источника воды соседней страны

    Появились новые подробности о насмерть замерзшем в тайге с сыном россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok