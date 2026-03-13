Александр Лукашенко обратился к Украине и НАТО с заявлением про «Орешник»

Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Украине и странам НАТО. Об этом сообщает ONT NEWS в Telegram.

Белорусский лидер объяснил, как перечисленные государства должны себя вести, чтобы «не бахнул "Орешник"».

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», — объяснил Лукашенко.

Ранее стало известно о позиции президента России Владимира Путина по специальной военной операции на Украине. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер против удара «Орешником» по Банковой.

