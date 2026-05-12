Воля объяснил отказ от брачного договора с Утяшевой

Юморист Воля и гимнастка Утяшева заявили, что у них нет брачного договора

Юморист и телеведущий Павел Воля и его жена, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева заявили, что у них нет брачного договора. Об этом они сообщили в эфире шоу «Дерзкая готовка», запись которого доступна на YouTube.

Юрист Екатерина Гордон, ставшая гостьей шоу, спросила у супругов, есть ли у них брачный договор. Утяшева ответила отрицательно. Ее слова подтвердил Воля.

«Когда ты на сто процентов доверяешь человеку, когда ты понимаешь, что вы оба работаете и зарабатываете (…). У всех разные ситуации бывают, я рассказываю про себя. Когда ты не проецируешь, что если вдруг что-то произойдет и что-то будет, может, ничего и не произойдет?» — объяснил Воля причины отказа от брачного договора.

Ранее Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей. Она призвала поклонников не вестись на информацию о ее расставании с супругом.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. У пары двое детей — сын Роберт и дочь София.