Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:48, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Воля объяснил отказ от брачного договора с Утяшевой

Юморист Воля и гимнастка Утяшева заявили, что у них нет брачного договора
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юморист и телеведущий Павел Воля и его жена, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева заявили, что у них нет брачного договора. Об этом они сообщили в эфире шоу «Дерзкая готовка», запись которого доступна на YouTube.

Юрист Екатерина Гордон, ставшая гостьей шоу, спросила у супругов, есть ли у них брачный договор. Утяшева ответила отрицательно. Ее слова подтвердил Воля.

«Когда ты на сто процентов доверяешь человеку, когда ты понимаешь, что вы оба работаете и зарабатываете (…). У всех разные ситуации бывают, я рассказываю про себя. Когда ты не проецируешь, что если вдруг что-то произойдет и что-то будет, может, ничего и не произойдет?» — объяснил Воля причины отказа от брачного договора.

Ранее Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей. Она призвала поклонников не вестись на информацию о ее расставании с супругом.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. У пары двое детей — сын Роберт и дочь София.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    В России рассказали о русофобской повестке в Армении

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok