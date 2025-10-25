Интернет и СМИ
17:38, 25 октября 2025

Жена Павла Воли прокомментировала слухи о разводе с комиком

Телеведущая Ляйсан Утяшева опровергла слухи о разводе с комиком Павлом Волей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о разводе с комиком Павлом Волей. Ее цитирует Super.ru.

Отмечается, что сообщения о возможном расставании пары появились на фоне того, что на данный момент шоумен находится на гастролях. «Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома», — заявила Утяшева.

Ранее Ляйсан Утяшева в шоу «Дерзкая готовка» дала совет певцу Прохору Шаляпину помириться с певицей Ириной Дубцовой.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей.

