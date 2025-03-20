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13:18, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Жена Павла Воли дала совет Прохору Шаляпину

Телеведущая Ляйсан Утяшева дала совет Шаляпину помириться с певицей Дубцовой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Популярная телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева в шоу «Дерзкая готовка» дала совет певцу Прохору Шаляпину помириться с певицей Ириной Дубцовой. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ведущей.

«Прямо стало грустно немножко. Потому что два талантливых человека из одного города, и вот какая-то неразбериха. Мне кажется, вам правда надо встретиться без камер и пообщаться», — порекомендовала Утяшева Шаляпину.

Ведущая добавила, что посторонним людям, возможно, не следует касаться этого конфликта, однако он уже стал известен общественности.

Ранее популярная блогерша и участница телешоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай в шоу «Алена, блин!» извинилась перед Дубцовой за слова Прохора Шаляпина. До этого в одном из выпусков ток-шоу «Сплетница» Нигай назвала Дубцову «сбитой летчицей», с чем Шаляпин согласился.

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