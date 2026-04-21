09:02, 21 апреля 2026

USNI News: Авианосец Gerald Ford побил рекорд по числу дней в плавании
Иван Потапов

Фото: Makis Kartsonakis / Reuters

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США в прошлую пятницу, 17 апреля, побил рекорд по числу дней в плавании, сообщает USNI News.

По данным портала, на прошлой неделе Gerald Ford побил рекорд среди авианосцев по количеству дней развертывания после окончания холодной войны. «По состоянию на пятницу авианосец находится в командировке уже 297 дней», — говорится в публикации.

Со ссылкой на представителей ВМС издание добавило, что срок развертывания Gerald Ford может достигнуть 11 месяцев.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В январе портал TWZ сообщил, что второй авианосец типа Ford ВМС США — John Kennedy — впервые вышел в море для начала ходовых испытаний.

В том же месяце начальник военно-морских операций (глава штаба) ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что авианосная ударная группа Ford перегружена боевыми задачами.

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
