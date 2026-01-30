Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море

Второй авианосец типа Ford ВМС США — John Kennedy — впервые вышел в море

Второй авианосец типа Ford Военно-морских сил (ВМС) США — John Kennedy — впервые вышел в море. Об этом пишет портал TWZ.

Корабль покинул порт Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния) для начала ходовых испытаний. «Эти испытания впервые проверят в море важные корабельные системы и компоненты», — заявила компания Huntington Ingalls Industries (HII).

TWZ отмечает, что головной авианосец Gerald Ford серии Ford и John Kennedy имеют некоторые различия, в частности, по радару. ВМС США должны получить новый корабль в 2027-м.

Ранее начальник военно-морских операций (глава штаба) ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что авианосная ударная группа (АУГ) Ford перегружена боевыми задачами.

В октябре обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заметил, что авианосец Gerald Ford ВМС США является легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок, а в случае войны НАТО и России может стать ее «первой жертвой».