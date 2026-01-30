Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:58, 30 января 2026Наука и техника

Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море

Второй авианосец типа Ford ВМС США — John Kennedy — впервые вышел в море
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Patrick Nichols / U.S. Navy / Reuters

Второй авианосец типа Ford Военно-морских сил (ВМС) США — John Kennedy — впервые вышел в море. Об этом пишет портал TWZ.

Корабль покинул порт Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния) для начала ходовых испытаний. «Эти испытания впервые проверят в море важные корабельные системы и компоненты», — заявила компания Huntington Ingalls Industries (HII).

TWZ отмечает, что головной авианосец Gerald Ford серии Ford и John Kennedy имеют некоторые различия, в частности, по радару. ВМС США должны получить новый корабль в 2027-м.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее начальник военно-морских операций (глава штаба) ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что авианосная ударная группа (АУГ) Ford перегружена боевыми задачами.

В октябре обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заметил, что авианосец Gerald Ford ВМС США является легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок, а в случае войны НАТО и России может стать ее «первой жертвой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могу пригласить его в Киев». Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и сделал важное заявление о следующей встрече с Россией

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Долю отечественных программ для удаленки назвали критически низкой

    Мужчина незаконно пересек границу на судне контрабандистов ради тайной второй жены

    Хирурги показали фото с забытым в животе россиянки четыре года назад предметом

    Зеленский захотел назначить уполномоченного по Белоруссии

    Силовики ворвались в женскую баню в российском городе со странным объяснением

    Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море

    Министр обороны обратился к находящимся в зоне СВО бойцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok