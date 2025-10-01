В США сочли великолепной «первую жертву» войны НАТО с Россией

NI: Авианосец Gerald Ford станет первой жертвой войны НАТО с Россией

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США является легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок, а в случае войны НАТО и России может стать ее «первой жертвой», считает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

Автор напоминает, что недавно самый дорогой корабль ВМС США возглавлял авианосную ударную группу на учениях в Северном море, в преддверии которых высказывались опасения о том, что к Gerald Ford незаметно приблизилась российская подлодка типа «Ясень», вооруженная гиперзвуковыми ракетами.

Вайхерх замечает, что у Gerald Ford нет «реальной защиты» от российской подлодки с гиперзвуковым оружием. «В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заключает обозреватель.

В марте NI писал, что постройка Enterprise — третьего авианосца типа Ford — сталкивается с задержками из-за проблем с цепочкой поставок и нехваткой материалов.

В июне 2021 года издание The Drive сообщило, что американский авианосец Gerald Ford испытали взрывом подводной бомбы.

Атомный авианосец Gerald Ford ВМС США получили в июле 2018 года. Корабль считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов). На авианосце предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов, он оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.