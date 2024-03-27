ВМС США отложили сдачу третьего авианосца типа Ford

TNI: постройка третьего авианосца типа Ford сталкивается с задержками

Постройка USS Enterprise (CVN-80) — третьего авианосца типа Ford — сталкивается с задержками из-за проблем с цепочкой поставок и нехваткой материалов. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Издание ссылается на бюджетный запрос Военно-морских сил (ВМС) США на 2025 финансовый год, где указано, что сдача USS Enterprise будет отложена на полтора года — вместо марта 2028-го флот получит корабль в сентябре 2029-го.

«Задержка вызывает беспокойство с позиции военно-морских операций США, особенно учитывая стратегическую важность авианосцев для поддержания американского военного превосходства, особенно в потенциальных конфликтах в Индо-Тихоокеанском регионе с Китаем», — говорится в публикации.

В июне 2021 года издание The Drive сообщило, что американский авианосец Gerald R. Ford испытали взрывом подводной бомбы.