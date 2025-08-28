Мир
00:44, 28 августа 2025

Страны НАТО начали масштабную охоту на российскую подлодку

Sun: Страны НАТО охотятся за якобы угрожавшей авианосцу США подлодкой РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Robert Michael / Global Look Press

Великобритания, США и Норвегия устроили масштабную охоту на российскую подлодку, которая якобы угрожала американскому авианосцу Gerald R. Ford. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, в рамках операции самолеты-разведчики P-8A Poseidon совершили 27 вылетов, несколько суток патрулируя Норвежское море. В поисках подлодки также принимал участие британский фрегат HMS Somerset.

В министерстве обороны Великобритании подтвердили, что это были не учения, а операция, однако подробности раскрывать не стали.

Ранее издание Military Watch Magazine заявило о способности современных атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России, включая подлодки проекта 955А «Борей-А», атаковать цели на территории США.

