На Западе оценили способные атаковать США подлодки России

MWM: Атомные подлодки «Борей-А» ВМФ России способны атаковать США

Современные атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России, включая подлодки проекта 955А «Борей-А», способны атаковать цели на территории США. Возможности российских АПЛ оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Все АПЛ ВМФ России дислоцируются в составе Северного и Тихоокеанского флотов, причем подавляющее большинство из них находятся на вооружении первого. Широта применения подлодок позволяет им наносить удары по целям в Европе и Северной Америке с относительно небольшим временем предупреждения», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что российские подлодки «Борей» хорошо приспособлены к операциям в арктическом регионе. По его словам, российские АПЛ превосходят иностранные аналоги по количеству ядерных боеголовок на борту.

Подлодки «Борей-А» способны нести по 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава» с дальностью более 9000 километров.

Ранее в августе стало известно, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте.