Наука и техника
12:02, 15 января 2026Наука и техника

ВМС США обеспокоились перегрузкой ударной группы Ford

Глава штаба ВМС США Кодл обеспокоился перегрузкой ударной группы авианосца Ford
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: US Navy / Reuters

Авианосная ударная группа (АУГ) Ford перегружена боевыми задачами, считает начальник военно-морских операций (глава штаба) Военно-морских сил (ВМС) адмирал Дэрил Кодл. Об этом сообщает издание TWZ.

Офицер заверил, что не планирует перенаправлять авианосец Ford из зоны ответственности Южного командования США, где соответствующая АУГ принимала участие в венесуэльской кампании, в регион подчинения Центрального командования для проведения возможной операции против иранского режима.

Издание подчеркивает, что Ford находится в плавании с июня 2025 года. «Но если потребуется продление срока, это вызовет сопротивление со стороны начальника штаба ВМС. И я посмотрю, смогу ли я предложить что-то другое», — сказал Кодл, высказав обеспокоенность возможным продлением срока плавания авианосца Ford.

По его словам, боевая эксплуатация авианосца более семи месяцев сопряжена с необходимостью увеличения сроков и объемов обслуживания корабля, а также вызывает серьезные неудобства для его членов экипажа.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наращивание военной мощи президента США Дональда Трампа в Карибском бассейне ограничивает его возможности в отношении Ирана.

