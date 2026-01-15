Наращивание военной мощи Трампа на Карибах ограничило его возможности в Иране

WSJ: Наращивание военной мощи США на Карибах ограничивает их возможности в Иране

Наращивание военной мощи президента США Дональда Трампа в Карибском бассейне ограничивает его возможности в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Осенью президент Трамп отдал приказ о наращивании военного присутствия на Карибах в рамках кампании давления на свергнутого венесуэльского лидера Николаса Мадуро (...) Этот шаг ограничивает его возможности в случае возникновения конфликта между Вашингтоном и Тегераном из-за народного восстания в Иране», — передает издание слова нынешних и бывших представителей министерства обороны США.

По словам источников, в качестве подтверждения изменения приоритетов администрации Трампа в водах Карибского моря сейчас находятся 12 боевых кораблей Пентагона, тогда как на Ближнем Востоке их всего шесть. Кроме того, с октября, когда Трамп перевел авианосную группу USS Gerald R. Ford из Средиземного моря в Карибское море, ни на Ближнем Востоке, ни в Европе нет авианосной ударной группы, что является заметным отступлением от предыдущих периодов напряженности в отношениях с Тегераном.

При этом уточняется, что это не означает, что военные не смогут выполнить приказ, если Трамп решит санкционировать удар по Ирану в ответ на подавление режимом протестов. Пентагон может отдать приказ о нанесении ударов ракетами Tomahawk с эсминцев, дислоцированных на Ближнем Востоке, а также направить в регион истребители и бомбардировщики, способные достичь Ирана со своих баз в США.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в минувшие выходные связался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. По данным портала, они обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни.

