Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

Axios: Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в минувшие выходные связался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу в поддержку недавних протестов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По данным портала, Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, при этом не ясно, общались ли они по телефону или посредством текстовых сообщений.

«Эти попытки наладить контакт, по всей видимости, являются попыткой Ирана снизить напряженность в отношениях с США или, по крайней мере, выиграть время, прежде чем Трамп отдаст распоряжение о дальнейших действиях по ослаблению режима», — приводит Axios слова источников.

Уточняется, что это первое свидетельство, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему открыт, несмотря на тупиковую ситуацию в ядерных переговорах и обмен угрозами между двумя странами.

Ранее стало известно, что авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Отмечается, что переброска происходит на фоне напряженности с Ираном.