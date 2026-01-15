Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 15 января 2026Мир

Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

Axios: Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в минувшие выходные связался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу в поддержку недавних протестов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По данным портала, Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, при этом не ясно, общались ли они по телефону или посредством текстовых сообщений.

«Эти попытки наладить контакт, по всей видимости, являются попыткой Ирана снизить напряженность в отношениях с США или, по крайней мере, выиграть время, прежде чем Трамп отдаст распоряжение о дальнейших действиях по ослаблению режима», — приводит Axios слова источников.

Уточняется, что это первое свидетельство, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему открыт, несмотря на тупиковую ситуацию в ядерных переговорах и обмен угрозами между двумя странами.

Ранее стало известно, что авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Отмечается, что переброска происходит на фоне напряженности с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    На Западе назвали условие ухода фон дер Ляйен

    Военкор рассказал о странном поведении российского генерала во время марша Пригожина

    Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за БПЛА

    Врач назвал идеальное время для первой чашки кофе

    Дзюба оценил выступление россиянина Демина в НБА

    Случаи смерти детей при странных обстоятельствах выявили еще в одном роддоме России

    Динамика цен на ключевой драгметалл резко изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok