Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

NewsNation: Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свой источник.

США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Келли Майер журналистка NewsNation

Майер уточнила, что переброска происходит на фоне напряженности с Ираном. На это американским военным потребуется примерно неделя.

Ранее Иран выпустил новое уведомление NOTAM, закрывающее воздушное пространство для всех рейсов, за исключением международных рейсов, которые следуют в страну или из нее.

Военное вмешательство США в Иране может начаться в течение 24 часов

Вечером 14 января агентство Reuters сообщило о том, что военное вмешательство США в Иране может начаться в течение 24 часов.

Израильский чиновник, попросивший сохранить анонимность, подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно «принял решение о вмешательстве».

Иран призвал Трампа выбрать дипломатию вместо войны

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал американского лидера не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны.

Мой посыл таков: не повторяйте ту же ошибку, которую вы допустили в июне. Между войной и дипломатией, дипломатия — лучший путь, хотя у нас и нет позитивного опыта с США Аббас Арагчи глава МИД Ирана

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от новых ударов по Ирану. Страны опасаются, что действия Вашингтона могут нарушить работу нефтяных танкеров, которые проходят через Ормузский пролив.

Иран в свою очередь предупредил своих соседей, что ударит по расположенным на их территории американским военным базам в случае атаки со стороны США.

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

Трамп заявил, что получил информацию о прекращении убийств в Иране и отсутствии планов по казням.

Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников. Мы узнаем об этом Дональд Трамп президент США

Ранее Трамп пригрозил ответом и серьезными мерами в случае применения высшей меры наказания к участникам протестов в Иране.

Глава Белого дома призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.

