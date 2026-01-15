Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свой источник.
США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования
Майер уточнила, что переброска происходит на фоне напряженности с Ираном. На это американским военным потребуется примерно неделя.
Ранее Иран выпустил новое уведомление NOTAM, закрывающее воздушное пространство для всех рейсов, за исключением международных рейсов, которые следуют в страну или из нее.
Военное вмешательство США в Иране может начаться в течение 24 часов
Вечером 14 января агентство Reuters сообщило о том, что военное вмешательство США в Иране может начаться в течение 24 часов.
Израильский чиновник, попросивший сохранить анонимность, подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно «принял решение о вмешательстве».
Иран призвал Трампа выбрать дипломатию вместо войны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал американского лидера не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны.
Мой посыл таков: не повторяйте ту же ошибку, которую вы допустили в июне. Между войной и дипломатией, дипломатия — лучший путь, хотя у нас и нет позитивного опыта с США
По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от новых ударов по Ирану. Страны опасаются, что действия Вашингтона могут нарушить работу нефтяных танкеров, которые проходят через Ормузский пролив.
Иран в свою очередь предупредил своих соседей, что ударит по расположенным на их территории американским военным базам в случае атаки со стороны США.
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
Трамп заявил, что получил информацию о прекращении убийств в Иране и отсутствии планов по казням.
Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников. Мы узнаем об этом
Ранее Трамп пригрозил ответом и серьезными мерами в случае применения высшей меры наказания к участникам протестов в Иране.
Глава Белого дома призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются» и попросил запоминать имена убийц и насильников.