00:17, 14 января 2026Мир

Несколько стран предостерегли США от одного действия

The WSJ: Страны Персидского залива предостерегают США от нового удара по Ирану
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают Соединенные Штаты Америки (США) от новых ударов по Ирану. Как пишет издание The Wall Street Journal, страны Персидского залива опасаются потрясений на нефтяном рынке и региональной нестабильности.

Арабские государства боятся, что удары по Ирану могут нарушить работу нефтяных танкеров, которые проходят через Ормузский пролив (водный путь возле устья Персидского залива — прим. «Ленты.ру»), по которому проходит около пятой части мировых поставок нефти.

«Саудовские официальные лица заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не позволят США использовать их воздушное пространство для ударов, чтобы дистанцироваться и предотвратить действия США», — отмечается в публикации издания.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пока, якобы, не принял окончательного решения о действиях против Ирана.

Ранее Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвали главными убийцами иранского народа.

