Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 13 января 2026Мир

Трампа и Нетаньяху назвали главными убийцами иранского народа

Лариджани: Трамп и Нетаньяху являются главными убийцами иранского народа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты в Иране

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главными убийцами иранского народа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Так он ответил на пост главы Белого дома, в котором американский лидер призвал иранцев к продолжению протестов и захвату институтов власти, а также пообещал помочь им. «Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — заявил Лариджани.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил риски возникновения военной эскалации между США и Ираном. По его мнению, поддержка иранской оппозиции будет осуществляться на информационном уровне через социальные сети президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп заявил о безразличии к судьбе соглашения о торговле США с двумя странами

    Лукашенко высказался о пути «ошалевшего» мира в 2026 году

    Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

    Трамп призвал союзников покинуть Иран

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл тяжелую правду о ситуации на Украине

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты ВСУ сняли на видео

    Следком возбудил уголовное дело по факту нападения обезьяны на ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok