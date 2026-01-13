Трампа и Нетаньяху назвали главными убийцами иранского народа

Лариджани: Трамп и Нетаньяху являются главными убийцами иранского народа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главными убийцами иранского народа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Так он ответил на пост главы Белого дома, в котором американский лидер призвал иранцев к продолжению протестов и захвату институтов власти, а также пообещал помочь им. «Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — заявил Лариджани.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил риски возникновения военной эскалации между США и Ираном. По его мнению, поддержка иранской оппозиции будет осуществляться на информационном уровне через социальные сети президента США Дональда Трампа.