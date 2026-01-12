Реклама

15:38, 12 января 2026МирЭксклюзив

Риски военной эскалации между США и Ираном оценили

Политолог Дудаков: Военной эскалации США и Ирана пока не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина
СюжетПротесты в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Риски военной эскалации между США и Ираном в связи с протестами оппозиции минимальны. Американский президент Дональд Трамп надеется, что смена режима в государстве пройдет без прямого участия США, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На текущий момент риски военной эскалации в отношении Ирана не очень высоки. Потому что этому бы предваряла концентрация американских вооруженных сил в регионе Ближнего Востока. Ее мы пока не наблюдаем», — сказал Дудаков.

По его мнению, поддержка иранской оппозиции будет осуществляться на информационном уровне через социальные сети американского лидера Дональда Трампа.

«Трамп, я думаю, надеется на то, что операция по смене режима, если она пройдет в Иране, то она будет осуществлена без прямого участия США, то есть сами оппозиционеры свергнут власть. А потом уже Трамп придет на готовенькое и объявит это своей большой победой», — считает политолог.

Если же у оппозиции не получится самостоятельно захватить власть в Иране, то США могут ввести санкции, начать кибератаки, однако эффект от этих мер будет ограничен, пояснил политолог.

12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Глава Белого дома отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.

Кроме того агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану.

