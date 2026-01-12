Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует объекты США

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал YouTube-канал Белого дома.

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это», — сообщил американский лидер, отвечая на вопрос о возможной атаке Тегерана на военные и коммерческие объекты США.

Трамп отметил, что он владеет мощными вариантами действий.

