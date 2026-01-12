Реклама

Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал YouTube-канал Белого дома.

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это», — сообщил американский лидер, отвечая на вопрос о возможной атаке Тегерана на военные и коммерческие объекты США.

Трамп отметил, что он владеет мощными вариантами действий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине. Он отметил, что прикладывает все усилия для урегулирования украинского кризиса исключительно с целью спасения жизней.

