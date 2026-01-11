Реклама

Стало известно о повышенной готовности Израиля из-за возможного удара США по Ирану

Варвара Кошечкина
Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные израильские источники.

В материале говорится, что тема обсуждалась в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио, который состоялся 10 января.

При этом отмечается, что Израиль не выразил желания вмешиваться в дела Ирана, охваченного антиправительственными протестами.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил, что США и Израиль могут нанести удары по центрам принятия решений в Иране.

