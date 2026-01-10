Вероятность ударов США и Израиля по Ирану оценили

Сажин: США и Израиль могут нанести удары по центрам принятия решений в Иране

США и Израиль могут нанести удары по центрам принятия решений в Иране. Такое мнение выразил политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин, передает ТАСС.

«В зависимости от настроения президента США [Дональда Трампа] может быть нанесен удар исключительно ракетами и военно-воздушными силами по штабам принятия решений. Имею в виду по Корпусу стражей исламской революции (КСИР), по "Басиджу" (военизированное ополчение в составе КСИР — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

В то же время эксперт исключил проведение Соединенными Штатами наземной операции аналогичной той, что была проведена в Венесуэле.

Ранее Трамп заявил, что власти США внимательно следят за ситуацией в Иране. По его словам, Вашингтон вмешается, если среди протестующих начнут появляться жертвы.