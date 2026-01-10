Трамп пригрозил ударами еще одной стране

Трамп: США больно ударят по Ирану, если погибнут протестующие

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами в случае, если среди протестующих будут жертвы. Об этом он заявил на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Если они начнут убивать людей, как они делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим по ним очень сильно туда, где больно», — пригрозил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что он не собирается вводить американские вооруженные силы на территорию Ирана, ограничившись «сильным-сильным ударом».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не желает видеть Россию в Венесуэле. «Мы не хотим, чтобы Россия была там. И мы не хотим, чтобы РФ или КНР вошли в Гренландию», — сказал он.