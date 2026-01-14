Иран предупредил об ударах по базам США в одном случае

Reuters: Иран предупредил соседей, что ударит по базам США в случае атаки

Иран предупредил своих соседей, что ударит по расположенным на их территории американским военным базам в случае атаки со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран предупредил соседние страны о намерении нанести удары по военным базам США, если Вашингтон применит военную силу. Собеседник агентства добавил, что Иран также обратился к союзникам США в регионе с просьбой предотвратить вероятные атаки.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ответом и серьезными мерами в случае применения высшей меры наказания к участникам протестов в Иране.

Американский лидер также призвал участников иранских беспорядков захватывать органы власти.