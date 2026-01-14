Трамп пригрозил ответом на казнь протестующих в Иране

Трамп пообещал серьезные меры в случае казни участников протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответом и серьезными мерами в случае казни участников протестов в Иране. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CBS News.

«Я не слышал о повешениях. Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», — сказал Трамп, пообещав предпринять «серьезные действия».

Ранее Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Политик подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

До этого сообщалось, что силы правопорядка (полиция) Исламской Республики Иран задержали 297 участников протестов на территории страны.

