Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 14 января 2026Мир

Трамп пригрозил ответом на казнь протестующих в Иране

Трамп пообещал серьезные меры в случае казни участников протестов в Иране
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответом и серьезными мерами в случае казни участников протестов в Иране. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CBS News.

«Я не слышал о повешениях. Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», — сказал Трамп, пообещав предпринять «серьезные действия».

Ранее Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Политик подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

До этого сообщалось, что силы правопорядка (полиция) Исламской Республики Иран задержали 297 участников протестов на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    В США анонсировали преклонение НАТО перед Россией

    Мужчина 30 лет принуждал женщину заниматься сексом с незнакомцами и снимал это на камеру

    Илон Маск разочаровался в iPhone

    На Западе обратились к Украине с мрачным посланием

    В ЕС рассказали о сроках принятия решения по новому пакету санкций против России

    Трамп показал средний палец работнику завода Ford

    Трамп пригрозил ответом на казнь протестующих в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok