Трамп обратился к участникам беспорядков в Иране

Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти

Президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране продолжать захватывать органы власти. Об этом он написал на странице в соцсети Truth Social.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте органы власти!!!» — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель поддерживает иранских граждан в стремлении свергнуть власть в Исламской Республике.