20:41, 13 января 2026Мир

В Иране раскрыли число задержанных участников протестов

Полиция Ирана заявила о задержании 297 участников беспорядков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Claudia Greco / Reuters

Силы правопорядка (полиция) Исламской Республики Иран задержали 297 участников протестов на территории страны. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны», — заявило ведомство.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника назвало число жертв в ходе беспорядков. По его словам, за гибелью протестующих и сотрудников сил безопасности стоят «террористы».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Он подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

