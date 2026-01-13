Реклама

В Иране в ходе протестов погибли около двух тысяч человек

Reuters: В Иране в ходе протестов погибли около 2000 человек
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Стало известно о гибели около двух тысяч человек в ходе протестов в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, за гибелью протестующих и сотрудников сил безопасности стоят «террористы».

Ранее канцлер Германии Мерц анонсировал новые санкции Евросоюза против Ирана в связи с антиправительственными протестами иранских граждан.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Ридусом» заявил, что предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, согласно которому Россия и США договорятся о разделении сфер влияния после американского удара по Ирану, вряд ли сбудется.

Агентство АР сообщало, что администрация Трампа активно обсуждает варианты возможных военных действий против Ирана.

