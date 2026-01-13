США приступили к разработке вариантов военных действий против Ирана

AP: Администрация Трампа обсуждает варианты военных действий против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает варианты возможных военных действий против Ирана. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Трамп и его команда по национальной безопасности уже приступили к рассмотрению вариантов возможных военных действий, и ожидается, что на этой неделе он продолжит обсуждения с администрацией», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках дискуссий, в которых принимают участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и ключевые сотрудники Совета национальной безопасности, рассматривается «набор вариантов» — от дипломатического подхода до военных ударов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп склоняется к одобрению ударов по Ирану, но может изменить свою позицию под влиянием ближайших советников.