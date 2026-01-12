Раскрыта позиция Трампа относительно ударов по Ирану

WSJ: Трамп склоняется к ударам по Ирану, но может изменить свою позицию

Президент США Дональд Трамп сейчас склоняется к одобрению ударов по Ирану, но его позиция может измениться под влиянием ближайших советников. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Белый дом рассматривает предложение Ирана о возобновлении дипломатических контактов по ядерной программе страны. По словам источников, некоторые высокопоставленные помощники Трампа, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс, призывают к использованию дипломатических каналов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Иран в частном порядке подает США совсем другие сигналы, нежели публично. По ее словам, Трамп «не боится» применить силу против Тегерана, если посчитает атаку необходимой, и в Иране «знают это лучше всех остальных».