22:03, 12 января 2026Мир

США обвинили власти Ирана в лицемерии

Белый дом: Иран в частном порядке подает США совсем другие сигналы, чем публично
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Власти Ирана в частном порядке передают администрации президента США Дональда Трампа совсем другие сигналы, нежели публично. В лицемерии иранское руководство обвинила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«То, что вы слышите от иранского режима публично, сильно отличается от получаемых в частном порядке сигналов. Думаю, у президента [Трампа] есть заинтересованность в том, чтобы рассмотреть данные сигналы», — сказала она.

По ее словам, Трамп «не боится» применить силу против Ирана, если он сочтет данное решение необходимым. Левитт подчеркнула, что Тегеран «знает это лучше всех остальных».

Прежде спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил Трампу «незабываемым уроком». «Я слышал, что ты угрожал Ирану. Приходи, посмотри, как весь ваш потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен», — обратился политик.

