Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

Галибаф пригрозил Трампу незабываемым уроком в случае атаки на Иран

Иран готов ответить на возможную атаку Соединенных Штатов на Исламскую Республику и преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок». Об этом заявил спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRIB.

«Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен», — сказал политик, обращаясь к американскому лидеру.

12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Глава Белого дома отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.

После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры, он готов к войне.

