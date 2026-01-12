Иран ответил США на угрозы «невиданных» ударов. Тегеран заявил о готовности и к войне, и к переговорам

Глава МИД Арагчи: Иран не намерен принимать превентивные меры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил после угроз президента США Дональда Трампа нанести по ближневосточной стране «невиданные» прежде удары в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты.

Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии. И его готовность выше, чем когда-либо Аббас Арагчи министр иностранных дел Ирана

Он также отметил, что Иран не намерен принимать превентивные меры против стран, угрожающих исламской республике.

Одновременно Арагчи указал, что Тегеран готов к ведению переговоров, но они должны быть честными и серьезными, «основанными на равноправии и взаимном уважении, а не диктате».

Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи добавил, что канал связи между Арагчи и специальным представителем президента США открыт. «И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения», — сообщил он.

Трамп заявил о пересечении Ираном красных линий из-за протестов

«Если они это сделают, мы нанесем им удар такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это», — высказался Трамп, отвечая на вопрос о возможной атаке Тегерана на военные и коммерческие объекты США. Он отметил, что владеет «мощными» вариантами действий.

Кроме того, по мнению Трампа, власти Ирана пересекли красные линии, пытаясь подавить протесты в стране. «Они жестокие — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия», — заявил американский лидер.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По словам Трампа, США и американские военные «очень серьезно» относятся к вопросу протестов в Иране. Глава Белого дома добавил, что у Вашингтона есть «несколько вариантов действий» в этом контексте.

При этом сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предостерег Белый дом от военных действий против Ирана. «Я не уверен, что бомбардировка Ирана приведет к желаемому результату», — заявил конгрессмен. С ним также согласился сенатор-демократ от штата Вирджиния и заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Военное нападение на Иран, по его мнению, вместо того чтобы подорвать режим, может сплотить народ против внешнего врага.

Накануне Reuters со ссылкой на правительственные израильские источники сообщал, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану. При этом отмечается, что Израиль не выражал желания вмешиваться в дела Ирана, охваченного антиправительственными протестами.

Протесты в Иране из-за падения риала продолжаются две недели

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января.

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, жертвами стали минимум 538 человек, в том числе 48 сотрудников правоохранительных органов. Около 10,6 тысячи участников акций были задержаны, утверждают правозащитники. Официальные власти Ирана не предоставляли такой информации.

На фоне протестов в стране пропал интернет. Международная организация по мониторингу интернета NetBlocks зарегистрировала сбой в работе сети в Тегеране, а также в нескольких других городах страны, что совпадает по времени с проводимыми там протестными акциями. Официальные представители Ирана не сообщали о намерении вводить какие-либо ограничения.