22:33, 11 января 2026Мир

Более 500 человек погибли во время протестов в Иране

AP: Во время протестов в Иране пострадали минимум 538 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Более 500 человек погибли во время протестов в Иране. По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, жертвами стали минимум 538 человек, в том числе 48 сотрудников правоохранительных органов, передает Associated Press.

Около 10,6 тысячи участников акций были задержаны, утверждают правозащитники. Официальные власти Ирана не предоставляли такой информации.

Накануне стало известно, что по меньшей мере 217 человек скончались в больницах Тегерана после стрельбы по протестующим в центре столицы Ирана.

Как отметил президент США Дональд Трамп, ситуация в стране крайне проблемная. Он подчеркнул, что власти потеряли контроль над некоторыми городами. Кроме того, он в очередной раз напомнил о жесткой реакции на жертвы среди протестующих граждан.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен и продолжаются по сей день.

