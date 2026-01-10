Реклама

Стало известно о массовой гибели людей в Иране после стрельбы по протестующим

Time: В Иране после стрельбы по протестующим погибли более 200 человек
Варвара Кошечкина
Фото: Vahid Salemi / AP

Не менее 217 человек скончались в шести больницах Тегерана после стрельбы по протестующим в центре иранской столицы. Об этом сообщает американский журнал Time.

Как пишут авторы, в том случае, если информация о числе погибших подтвердится, это станет сигналом к ожидаемым репрессиям на фоне тотального отключения интернета и телефонной связи в стране.

Кроме того, в материале событие назвали прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу, который пообещал «отплатить режиму адом» в случае гибели протестующих.

Ранее глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков в стране.

