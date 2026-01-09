В Иране пообещали строго наказать участников беспорядков

Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эжеи пообещал наказать бунтовщиков

Глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков в Иране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию.

В публикации говорится, что наказание бунтовщикам и участникам беспорядков будет решительным, максимальным и без какой-либо снисходительности, в соответствии с законом.

В беспорядках в Иране напрямую заинтересованы представители США, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа не лезть во внутренние дела Ирана, а заняться управлением собственной страной.

