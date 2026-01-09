Реклама

Верховный лидер Ирана выступил с жестким заявлением в адрес Трампа

Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал Трампа заняться управлением США

Фото: Office Of The Iranian Supreme Leader / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа не лезть во внутренние дела Ирана, а заняться управлением собственной страной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хаменеи, протестующие в Тегеране занялись вандализмом и разрушили здание в городе, чтобы угодить американскому президенту.

«Пусть займется управлением своей страны», — жестко высказался иранский лидер в адрес Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что протестующие в Тегеране подожгли здание Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В иранской столице перекрыты улицы, раздаются звуки выстрелов. На этом фоне президент Трамп заявил, что Вооруженные силы США нанесут удар по Ирану, если власти страны сделают «что-то плохое» демонстрантам.

