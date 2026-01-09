Реклама

03:38, 9 января 2026Мир

В Иране демонстранты подожгли здание КСИР

Би-би-си: Протестующие в Иране подожгли здание КСИР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Иране демонстранты устроили поджог здания Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Би-би-си в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), ссылаясь на источники в республике.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате поджога. Сейчас в столице Ирана Тегеране перекрыты некоторые улицы, протестующие также поджигают транспорт. Кроме того, в городе раздаются звуки выстрелов. Вышедшие на улицы люди выкрикивают антиправительственные лозунги.

На помощь полицейским направили армейские подразделения.

Ранее сообщалось, что на всей территории Ирана пропал интернет на фоне протестов.

