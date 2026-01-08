NetBlocks: На всей территории Ирана пропал интернет на фоне протестов

Международная организация по мониторингу интернета NetBlocks зарегистрировала сбой в работе интернет-сети в столице Ирана — Тегеране, а также в нескольких других городах страны, что совпадает по времени с проводимыми там протестными акциями. Об этом сообщается в соцсети X.

«Данные сети демонстрируют, что Тегеран и другие части Ирана в настоящее время погружаются в цифровую темноту, поскольку соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров», — говорится в сообщении.

Официальные представители Ирана не сообщали о намерении вводить какие-либо ограничения.

Ранее газета The Times заявила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в Москву на случай, если силовики не смогут подавить протесты. По данным издания, он намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения.

Акции протеста разгорелись в Иране на фоне сложной экономической ситуации. Граждане недовольны инфляцией, которая, даже по официальным данным, находится в районе 40 процентов, и девальвацией национальной валюты. На эти обстоятельства наложились проблемы с энергетикой, а также повышение цен на бензин.