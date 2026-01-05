Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 5 января 2026Мир

Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву

Times: Хаменеи хочет бежать в Москву в случае усиления беспорядков в Иране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Office Of The Iranian Supreme Leader / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки.

В материале говорится, что 86-летний лидер Ирана намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи. Этот сценарий возможен, если Хаменеи увидит, что армия и силы безопасности переходят на сторону протестующих, либо перестанут выполнять приказы.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил в интервью газете бывший израильский разведчик Бени Сабти, сбежавший из Ирана спустя восемь лет после исламской революции.

Сам же план побега, отмечают авторы, основан на опыте бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что протестующие на западе Ирана вооружены огнестрельным оружием. Известно, что они возвели огненные баррикады и заблокировали дороги для продвижения силовиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву

    Раскрыты новые подробности теракта против генерала Кириллова

    Россиянам назвали профессии с ростом зарплат в 2026 году

    Трамп высказался о гениальности Маска

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России появится экспресс-тест для выявления рака

    Названа причина пробки из автобусов с российскими туристами на границе с Китаем

    ВС России продвинулись на границе Курской и Сумской областей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok