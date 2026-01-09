Трамп пригрозил одной стране ударом

Трамп заявил, что ударит по Ирану в случае гибели протестующих в республике

США нанесут удар по Ирану, если в ходе беспорядков в республике погибнет кто-то из протестующих. С такой угрозой в интервью Fox News выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это», — сказал Трамп. Он отметил, что следит за происходящим в стране, и отметил, что считает недопустимым открывать огонь по безоружным людям. Президент США добавил, что Вашингтон уже предупредил Тегеран о последствиях. «Я сказал им, если они сделают что-то плохое этим людям, мы сильно по ним ударим», — добавил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что уже неоднократно говорил о своей готовности помочь народу Ирана при необходимости.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на Кубу, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и «взрывать».