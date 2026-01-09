Реклама

Верховный лидер Ирана заявил о заинтересованности США в беспорядках

Хаменеи: Протестующие в Иране действуют в угоду Трампу и верят ему
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Wana News Agency / Reuters

В беспорядках в Иране напрямую заинтересованы представители США, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на трансляцию иранской государственной телерадиокомпании.

По словам Хаменеи, «кучка неопытных и недальновидных людей» действует в угоду Дональду Трампу и верит ему. Они поджигают мусорные баки в Иране, чтобы президент Соединенных Штатов был доволен, подчеркнул верховный лидер республики.

Он также обвинил Трампа в том, что его руки «запятнаны кровью» более тысячи граждан Исламской Республики. Столько людей погибло в июне 2025 года в результате войны Ирана с Израилем в начале лета 2025-го, напомнил Хаменеи.

Тот факт, что американский президент отдавал приказы во время столкновения, противоречит его многочисленным заявлениям о поддержке иранцев, заключил верховный лидер Ирана.

Ранее Хаменеи призвал Трампа переключить свое внимание на управление Штатами. Это будет правильнее, чем лезть во внутренние дела чужой страны, жестко подытожил он. В угоду президенту США протестующие уже разрушили городское здание, отметил иранский лидер. Речь, вероятно, идет о поджоге здания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), о котором стало известно в ночь с 8 на 9 января. Также протестующие поджигали городской транспорт.

